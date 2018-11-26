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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:48 م

إصابة في الركبة تبعد سواريز أسبوعين عن برشلونة

إصابة في الركبة تبعد
وكالات
dostor.org/2411928

أعلن نادي برشلونة الإثنين أن مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز يعاني من إصابة في الركبة اليمنى ستبعده لنحو أسبوعين عن الملاعب، ليضاف الى سلسلة الغيابات عن صفوف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن برشلونة في بيان أنه سيفتقد خدمات سواريز الذي سيخضع "لعلاج بيولوجي بالخلايا الجذعية للركبة اليمنى وسيغيب لأسبوعين تقريبًا".

وكان المهاجم قد شارك في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد (1-1) السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، والتي فقد بنتيجتها صدارة الترتيب لصالح إشبيلية، نظرا لفوز الأخير الأحد على بلد الوليد 1-صفر.

ويستعد برشلونة لملاقاة مضيفه ايندهوفن الهولندي الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق الإسباني ضمن بلوغ الدور ثمن النهائي.

ويخوض برشلونة آخر مباراة في الدور الأول أمام ضيفه توتنهام الإنكليزي في 11 ديسمبر، والتي قد تؤثر نتيجتها على صدارة المجموعة. ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 10 نقاط، أمام إنتر الثاني (سبع نقاط) وتوتنهام الثالث (أربع نقاط)، مقابل نقطة لايندهوفن.

وفي البيان نفسه، أكد النادي الكاتالوني غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الأربعاء، هم إضافة الى سواريز، البرازيلي آرثر (عضلة ضامة) والحارس الهولندي ياسبر سيليسن (إصابة عضلية).

وسبق للنادي أن أعلن الأحد أن البرازيلي رافينيا سيغيب لفترة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي لركبته، وسيرجي روبرتو ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ويتوقع أن يغيب سيليسن لما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، في حين قد يعود آرثر عندما يستضيف برشلونة فياريال الأحد في الدوري الأسباني.

الى ذلك، أدرج المدرب ارنستو فالفيردي اسمي البرازيلي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش في التشكيلة التي ستسافر الى هولندا للقاء ايندهوفن، بعد تعافيهما من الإصابة.

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