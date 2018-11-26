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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:46 م

بلنسية ينتظر مصيره أوروبيا بعد استعادة اتزانه محليا

بلنسية ينتظر مصيره
وكالات
dostor.org/2411927

بعد بداية كارثية للفريق في الموسم الحالي، يبدو أن بلنسية قلب الأوضاع رأسا على عقب ليعود تدريجيا
إلى دائرة المنافسة واستعادة مكانته الطبيعية محليا وأوروبيا.

وخلال الموسم الماضي، فاز بلنسية بما أطلق عليه لقب "الدوري الآخر"، هذا الدوري الذي يشمل جميع الفرق باستثناء الفرسان الثلاثة للكرة الإسبانية؛ برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد حيث احتل الفريق المركز الرابع في جدول المسابقة.

لكن الفريق في الموسم الحالي ظهر شبحا لما كان عليه في الموسم الماضي، كما عانى في مجموعته القوية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا ورغم هذا، بدأت كبوة الفريق في التلاشي خلال الأسابيع الأخيرة وحقق "بلنسية" ثلاثة انتصارات متتالية،منها انتصاران على ملعبه.

وقبل فترة التوقف بسبب روزنامة المباريات الدولية للمنتخبات بوسط الشهر الحالي، حقق بلنسية الفوز على ضيفه يانج بويز السويسري 3 1 في دوري أبطال أوروبا، ثم على مضيفه خيتافي 1 صفر في الدوري الإسباني.

ومع استئناف الفريق نشاطه بعد فترة التوقف، فاز بلنسية على رايو فاليكانو 3 صفر في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع ليكون الفوزالأول له على ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو الفوز الثالث للفريق في المسابقة هذا الموسم.

وكان آخر فوز سابق للفريق على ملعبه بالدوري الإسباني هو الفوز الذي حققه على ديبورتيفو لا كورونا في نهاية الموسم الماضي ومنذ ذلك الحين، فشل الفريق في تحقيق أي فوز في أول ست مباريات خاضها
على ملعبه بالدوري الإسباني هذا الموسم، حتى استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات بالدوري المحلي على هذا الملعب من خلال الفوز على رايو فاليكانو.

وقبل مباراة فاليكانو، كان بلنسية هو الأقل تهديفا من بين جميع فرق الدوري في الموسم الحالي، حيث رفعت الأهداف الثلاثة في مرمى رايو فاليكانو رصيد الفريق إلى 11 هدفا في 13 مباراة خاضها في الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

وما زال بلنسية مع أتلتيكو مدريد هما الأقل استقبالا للأهداف في شباكهما من بقية فرق الدوري، حيث اهتزت شباك كل منهما تسع مرات فقط.

وكان رودريجو مورينو مهاجم المنتخب الإسباني من بين اللاعبين الذين عانوا في خط هجوم بلنسية.

ووضح هذا عندما صنع مورينو الهدف الأول في مباراة رايو فاليكانو، والذي سجله زميله سانتياجو مينا، حيث توجه لاعبو الفريق في احتفالهم بالهدف إلى مورينو وأشاروا إلى أنه صاحب الفضل في هذا الهدف.

كما يعود الفضل لمورينو في صناعة الهدف الثالث بنفس المباراة والذي سجلهزميله كيفن جاميروكما ظهر البرتغالي جونزالو جويديس لاعب خط وسط الفريق، هذا الموسم بعيدا عن المستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وظهر اللاعب بشكل متميز خلال مشاركته مع بلنسية في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ولكن الطريقة التي تم بها انتقاله بشكل نهائي في صيف هذا العام حرمته من المشاركة في بداية استعدادات الفريق للموسم الحالي.

ولهذا، افتقد اللاعب لياقة المباريات ولم يظهر بمستواه العالي حتى الآن بعد سلسلة من الإصابات، وقال مارسيلينو جارسيا تورال، المدير الفني لبلنسية: "لم يصبح جويديس جاهزا 100 %، ولكن هذا أمر لا يمكن التغلب عليه من خلال منحه الراحة.

وتابع: نأمل في أن تساعده مشاركته في المباريات لتجاوز مشاكله البدنية، سيتحسن مع كل مباراة يشارك فيها.

ويحتاج بلنسية إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي غدا الثلاثاء وفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على يانج بويز السويسري لتظل فرصة الفريق الإسباني قائمة في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة للتأهل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال الأوروبي.

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