وزير الخارجية الصيني يجتمع مع وفد من الأمم المتحدة في بكين

اجتمع وزير الخارجية الصيني وانج يي مع وفد من ممثلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الاثنين (26 نوفمبر ).



وتناوب أعضاء الوفد المكون من نحو عشرين ممثلا على مصافحة وانج قبل الجلوس لإجراء محادثات. وترأس الصين مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.



وضم الوفد ممثلين دائمين لدى الأمم المتحدة من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وغيرها. لكن الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، لكم تكن ضمن المجموعة في الوقت الذي كانت فيه رويترز حاضرة في الاجتماع.



وتخوض الصين والولايات المتحدة نزاعًا تجاريًا مريرًا ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج محادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

