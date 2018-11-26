إطلاق 99Vidas على نينتندو سويتش

بعد إصدار لعبة 99Vidas لنظام Microsoft Windows و MacOS و Linux أواخر عام 2016، ثم إصدارها لـ PlayStation 3 و PlayStation 4 و PlayStation Vita عام 2017، سوف تطلق اللعبة لنظام نينتندو سويتش خلال الأيام القليلة القادمة، وهى لعبة فيديو ثنائية الأبعاد من نوع Beat 'em up بمعني "أبرحهم ضرباً" ويركز هذا النوع من الألعاب على مقاتلة اللاعب للعديد من الأعداء من خلال اللكم أو الركل، أو باستخدام السيوف، وفي العديد من المراحل أو المناطق يكون الهدف غالباً هو قتل جميع الأعداء ومن ثم هزيمة زعيمهم، أو المرور على طول المنطقة المليئة بالأعداء حتى الوصول لنهايتها.

99Vidas من تطوير ونشر QuByte Interactive وهى مستوحاة من كلاسيكيات هذا النوع من ألعاب أواخر الثمانينات والتسعينات، وتضم 6 شخصيات قابلة للتشغيل، مع خمسة شخصيات أخرى قابلة للتشغيل من خلال جلسات اللعب المتعددة، وتحتوى اللعبة على عدة أوضاع منها وضع اللعب التعاوني والتنافسي المتعدد، ويمكن تشغيله محليًا أو عبر الإنترنت.

كل شخصية لها سمات فريدة، مثل السرعة والقوة، وتكتسب الشخصيات نقاط الخبرة من خلال هزيمة الأعداء وتجميع العناصر الخاصة التي يمكن استخدامها لترقية القدرات والمجموعات.

تبدأ اللعبة عندما تختفي قطعة أثرية معروفة باسم 99Vidas. يعتقد أن هذه الأداة تمتلك قوة كبيرة يمكنها أن تجلب الظلمة والفوضى إلى وجودنا، إذا وقعت في أيدي أولئك الذين لديهم نوايا شريرة. ومهمة اللاعب الحفاظ على 99Vidas ومواجهة قوى الشر، وهزيمة رئيس الشر وأتباعه الستة، واسترداد 99Vidas.