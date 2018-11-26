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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:55 م

This War of Mine: Complete Edition في الحرب، ليس كل فرد جندي

This War of Mine
This War of Mine
أحمد الجهينى
dostor.org/2411856

أعلن موقع "نينتندو سويتش" المتخصص فى نشر الألعاب الإليكترونية عن إصدار طبعة كاملة من لعبة This War of Mine خلال أيام، وهى لعبة فئة استراتيجية ومحاكاة وأكشن من تطوير شركة 11 bit studios 

فاللعبة مستوحاة من حصار سراييفو خلال حرب البوسنة (1992 - 1996). وهى بذلك تختلف عن معظم ألعاب الفيديو التي تتناول موضوع الحرب، وذلك بالتركيز على تجربة المدنيين فى الحرب بدلاً من القتال في الخطوط الأمامية، وهو ما يميزه شعار اللعبة القائل (في الحرب، ليس كل فرد جندي). بمعنى أن هناك مدنيين يشاركون فى الحرب ويمكن أن يكونوا أبطالبا للحرب أو ضحايا لها،:

لا يقوم اللاعب بأداء دور جندي من النخبة، بل بأداء دور واحد من مجموعة من المدنيين يحاولون البقاء في مدينة محاصرة. ويكافحون مع نقص الغذاء والدواء وخطر دائم من القناصة والجنود المعادين. وتوفر اللعبة تجربة حرب ينظر إليها من زاوية جديدة تمامًا.

تدور اللعبة من خلال دورة النهار والليل. فخلال النهار يمنع القناصة في الخارج اللاعبين من مغادرة ملجأهم، لذلك علي اللاعب التركيز على الحفاظ على مخبئه نهارا ورعاية الناجين. وفي الليل يقوم اللاعب باصطحاب أحد المدنين في مهمة لكشف مجموعة من المواقع الفريدة بها عناصر تساعد على البقاء على قيد الحياة.

وعلى اللاعب اتخاذ قرار الحياة والموت مدفوعة بضميره. فإما أن يحاول حماية الجميع فى المأوى أو المخبأ الخاص به أو التضحية ببعضهم من أجل البقاء على المدى الطويل. مع ملاحظة أنه خلال الحرب لا توجد قرارات جيدة أو سيئة؛ لا يوجد سوى البقاء على قيد الحياة. وكلما أدرك اللاعب ذلك، كلما كان ذلك أفضل له.

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