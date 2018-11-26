Team Sonic Racing نموذج لألعاب Kart racing

Team Sonic Racing لعبة سباقات جديدة سيتم إطلاقها فى 21 مايو 2019 وهى جزء من سلسلة ألعاب Sonic the Hedgehog التى تنتجها شركة سيجا. والتى تعد من أهم سلاسل الألعاب فى العالم، حيث بيع منها حتى شهر أبريل من سنة 2015 أكثر من 335 مليون نسخة، مما يجعل السلسة ثاني أفضل سلسلة العاب فيديو مبيعاً في العالم.

تصنف Team Sonic Racing كلعبة Kart racing game أو سباق السيارات الصغيرة، وهو نوع فرعي من ألعاب فيديو السباقات. والتى نجحت في تبسيط ميكانيكا القيادة مع تضمين تصميمات غير عادية للسباق، والعوائق، والقتال في السيارات.

وفى اللعبة يقوم اللاعب بالسيطرة على واحدة من 15 شخصية من شخصيات السلسلة، ويتنافس اللاعبون في السباقات باستخدام السيارات الرياضية. وينظرون إلى طريقة اللعب من منظور شخص ثالث أثناء أداء الحيل، والانجراف.

غير أن فريق Sonic Racing يختلف عن المتسابقين التقليديين في مجال Kart racing بسبب تركيزه على أسلوب اللعب التعاوني؛ فاللاعب جزء من فريق من المتسابقين ويفوز بالسباقات من خلال الكفاءة بدلا من السرعة.

وتتضمن طرق اللعبة كسب المنافسين النقاط، وتجارب الوقت وتخصيص قواعد السباق، وتعليمات تستند إلى قصة تعمل بمثابة برنامج تعليمي.

وتجمع لعبة Team Sonic Racing بين أفضل عناصر الممرات وألعاب السباقات التنافسية السريعة. ويمكن للاعب اختيار أسلوب السباق الخاص به حيث يختار بين 3 أنواع مميزة من الشخصيات وتغيير خيارات السيارة لتناسب أسلوبه فى السباق الخاص. والعديد من أوضاع السباق عبر الإنترنت أو بدون إنترنت، بما في ذلك وضع الجائزة الكبرى، ووضع العرض، والوقت التجريبي ، ووضع المغامرة في الفريق وهو بمثابة تجربة قصة فريدة من نوعها حيث يتم إدخال اللاعبين إلى ميزات اللعبة الأساسية والشخصيات.