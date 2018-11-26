"ثقافة الفيوم" تحتفل بالمولد النبوي الشريف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، ففى قصر ثقافة الفيوم أقيم حفل فنى بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، بحضور العميد حسن صفوت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم إجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والإعلاميين بالمحافظة.



تضمن الحفل عرضًا لفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو على زكي، قدّمت من خلاله أغاني مدح النبي والأغاني الدينية المتنوعة، كما تخلل الحفل قصائد فى مدح الرسول ألقاها الشاعر محمود عبدالمعطى.