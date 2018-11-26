The Elder Scrolls Online: ESO Plus خدمة جديدة لعشاق قتال الوحوش

خدمة جديدة لعشاق لعبة المغامرات The Elder Scrolls Online‏هى ESO Plus وهي خدمة العضوية الممتازة. التى تتيح للاعب التمتع بمزايا اللعبة وأقصى استفادة من الرحلات في Tamriel. حيث يتمتع الأعضاء بمزيد من الخبرة وتقدم أسرع في الصياغة ومكافأة ذهبية مع إمكانية الوصول إلى جميع حزم اللعبة DLC المتوفرة والعناصر والعروض الحصرية وحصة شهرية مقدارها 1650 Crowns لإنفاقها في متجر اللعبة على الحيوانات الأليفة والمطيات والأزياء وأكثر من ذلك بكثير.

تعد The Elder Scrolls سلسلة ألعاب فيديو أكشن تقمص الأدوار فانتازية تدور حول مواجهة وقتال وحوش مختلفة، وهى من تطوير شركة "بيثيسدا غيم ستوديوز" وإنتاج شركة "بيثيسدا سوفت ووركس"، وبدأت سنة 1994 لأجهزة بلاي ستيشن وميكروسوفت ويندوز وإكس بوكس وأو إس 10 وإم إس-دوس وجافا بلاتفورم ميكرو إديشين وإن-جايج.

أما نسخة The Elder Scrolls Online فهى لعبة تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت، تم نشرها في يونيو 2015 لأجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون، وإحتلت المراكز ال10 الأولى ضمن أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً في أغسطس وسبتمبر 2015.

على الرغم من أن ألعاب The Elder Scrolls تتضمن عناصر مأخوذة من ألعاب الحركة والمغامرة. إلا أنها تتميز بما يعرف بنقاط الخبرة، وتطوير الشخصية. حيث يقوم اللاعبون بتطوير مهارات الشخصيات التى يتقمصونها، فيرتفع المستوى فقط عند تطوير مجموعة معينة من المهارات. وكلما زادت المهارة ازدادت قدرة اللاعب على تحسين الشخصية. كما تتميز هذه السلسلة بالعرض الجمالي والمغامرة المفتوحة.