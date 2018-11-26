إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق حى الجناين بالسويس

شنت مديرية الزراعة بالسويس حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة سواء التبوير والبناء بنطاق حي الجناين.



شارك في الحملة اللواء محمد جاد، مدير الأمن، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، والتي أسفرت عن إزالة تنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 830 مترًا مربعًا بمنطقة الجبالايات بحي الجناين.



كما شارك في الحملة اللواء محمد عبد المنتصر، نائب مدير الأمن، واللواء حسن ترك، مساعد مدير الأمن، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، وسمير الجزار، مدير عام الزراعة، وسمير سعيد، رئيس حي الجناين، ومدحت مصطفى كمال، مدير عام إدارات الأملاك بمحافظة السويس، وممثلي الجيش الثالث الميداني، وقوات من مديرية الأمن ومديري إدارة الأزمات والكوارث وحماية أملاك الدولة والتخطيط العمراني والإدارات الهندسية بحي الجناين.



وأكد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي الجناين وحي فيصل مستمرة في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر2018.