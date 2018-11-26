Teslagrad‏ السحرة يستخدمون التكنولوجيا

في مملكة "إليكتروبيا" يوجد ملك يحكم بقبضة حديدية، ويحارب ويدمر طائفة من السحرة التكنولوجيين الذين يمتلكون برجًا ضخمًا في وسط المدينة المسماة "تيسلاغراد". هذا هو ملخص قصة لعب Teslagradالتى صدرت منها نسخة مؤخرا لأنظمة Android و iOS

كانت اللعبة قد صدرت فى ديسمبر 2013 للكمبيوتر الشخصي لأنطمة مايكروسوفت، OS X، لينكس وباعت أكثر من 1,6 مليون نسخة، وهى مناسبة لمن فوق سن السابعة، وهى عبارة عن منصة ألعاب ثنائية الأبعاد مع عناصر حركة، حيث تمثل المغناطيسية والقوى الكهرومغناطيسية الأخرى المفتاح للتنقل في كل أنحاء اللعبة، وبالتالي اكتشاف الأسرار المحفوظة في برج "تيسلاغراد" المهجور منذ فترة طويلة. ويمكن للاعب الانطلاق في مغامرة كصبي مسلح بتكنولوجيا تسيلامانسر القديمة.

تتميز اللعبة برسومات مصممة باليد بنمط فني فريد، ولعب مبتكر مع ميكانيكا مختلفة لإلغاء القفل، ورواية بالقصص البصرية حيث لا توجد نصوص، وتدعم اللعبة وحدات التحكم الخارجية وخيارات الاهتزاز وفتح FPS