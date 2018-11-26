تقرير يحذر من خطورة «الفحم» في التصنيع

أصبح الفحم، من أكثر مصادر الطاقة استخدامًا في الكثير من المصانع في العالم، الأمر الذي يبشر بكارثة مناخية لا مثيل لها.



وفقًا لموقع «nytimes» فقد حذر العلماء من خطورة استخدام الفحم كوقود لتشغيل المصانع، بدلًا من المازوت والغاز الطبيعي.



صدر تقرير من اللجنة العلمية للأمم المتحدة حول ظاهرة الاحتباس الحراري؛ أن تجنب أسوأ دمار سيتطلب تحولا جذريا في الاقتصاد العالمي في غضون سنوات قليلة، والذي يتمثل في تقليل استخدام للفحم.



ويبقى الفحم أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم، حتى مع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وقال روهيت شاندرا، الذي حصل على درجة الدكتوراه في سياسة الطاقة في جامعة هارفارد المتخصصة في الفحم في الهند، أن السبب الرئيسي وراء تداخل الفحم هو ارتفاع تكلفة المواد الأخرى.



تستهلك الصين وحدها نصف استهلاك العالم من الفحم، حيث يعمل أكثر من 4.3 مليون صيني في مناجم الفحم في البلاد، وقد أضافت الصين 40 في المائة من طاقة الفحم في العالم منذ عام 2002، وهي زيادة هائلة في 16 سنة فقط.



