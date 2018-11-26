الصين تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ

قال المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ "شيه تشن هوا" إن الصين ستظل ملتزمة ونشطة في مكافحة تغير المناخ، وفي تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.



وأضاف هوا- في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بالعاصمة (بكين)- "ستفي البلاد بوعودها تماما وربما أفضل، بغض النظر عن الدول الأخرى التي تغير موقفها"، معربا عن أمله أن تنهي الصين المفاوضات حول قواعد تنفيذ اتفاق باريس، خلال مؤتمر المناخ المقرر عقده في بولندا مطلع ديسمبر لمقبل.



وتابع: "سيكون مؤتمرا تاريخيا لحوكمة المناخ العالمي. نأمل أن يرسل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي فيما يخص تنفيذ الاتفاق، وتعزيز التحول للتنمية الخضراء ومنخفضة انبعاثات الكربون، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".



وأشار إلى أن الصين ستواصل القيام بدور إيجابي وبناء سعيا لنجاح المؤتمر مع كافة الأطراف الأخرى.



ويهدف اتفاق باريس الذي اتفقت عليه كل الدول تقريبا عام 2015 لمكافحة تغير المناخ إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ووضع هدف عالمي للحفاظ على متوسط درجات الحرارة بحيث لا تزيد على درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الصناعة.