Samurai Gunn 2 الساموراي لا يستعمل السيف فقط

فى 2013 أطلقت شركة Teknopants لعبة Samurai Gunn وهي لعبة حركة ثنائية الأبعاد، متعددة اللاعبين حيث تدعم من 2 إلى 4 لاعبين، وكان الجديد فى اللعبة هو استخدام أبطال اللعبة للأسلحة النارية، فى تطور خيالى جديد للألعاب التى يكون أبطالها من الساموراى، فالمعروف أن الساموراى لا يستخدمون إلا السيوف فى قتالهم، لكن مصمم اللعبة راودته هذه الفكرة أثناء مشاهدته لفيلم The Room ففكر فى تصميم لعبة يستخدم فيها الساموراي البنادق. وبدأ تطوير اللعبة في نفس الليلة.

تعتمد Samurai Gunn على أسلوب خيالى لمقاتل الساموراى حيث يخوض المشاجرة متسلحا بفنون الدفاع عن النفس وبالسيف وببندقية بها ثلاث رصاصات فقط. وتتكون المباراة عادة من لاعبين يهزمون بعضهم البعض بضربة واحدة، إما بالسيف أو برصاصة. وقد تلقت اللعبة تعليقات إيجابية من معظم النقاد.

هذه اللعبة ستصدر منها نسخة جديدة في الربع الأول من عام 2019 بعنوان Samurai Gunn 2 تتميز بوضع مغامرات جديد وشامل ووضع قابل للتحديث. ويقوم اللاعب بمغامرة مع صديق فى مدينة من مدن القرون الوسطى هى مدينة "غون" والتى تكون على حافة أزمة، حيث يدفع الإمبراطور المجنون لتوسيع المدينة بوتيرة سخيفة، في حين أن الوباء في ازدياد، والأرواح القديمة تزحف إلى العالم.

وعلى اللاعب أن يخوض قتال أو تحدي لاكتشاف الغموض وراء تهديد شبح للمدينة، أو يخوض معركة مع مجموعة من 2-4 أصدقاء مقابل عناصر تحكم محسّنة ومستويات جديدة وشخصيات جديدة.

وهناك أميرة، وفارس ساموراي، وفتاة بلا مأوى وكلهم لهم دور في إعادة كتابة مصير مدينة "غون" إلى الأبد. وكل قرار مهم، لأن ضربة واحدة هي التي تفصل النصر عن الهزيمة.