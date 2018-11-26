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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:32 م

وزير دفاع الصين يؤكد تمسك بلاده بالنظام الدولي وطريق التنمية السلمية

وزير دفاع الصين يؤكد
أ ش أ
dostor.org/2411820

أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني "وي فنغ خه" أن بلاده تتمسك بقوة بالنظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة، وأن الجيش الصيني يتمسك دائما بطريق التنمية السلمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الصيني، اليوم الإثنين، مع وفد يضم ممثلين دائمين لدول أعضاء بالأمم المتحدة في العاصمة بكين، وفقا لوزارة الدفاع الوطني الصينية.

وأضاف فنغ خه أن الصين عازمة على العمل مع الدول الأخرى لتعزيز التعاون في مجالات، مثل حفظ السلام الدولي، والإسهام في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، مع حماية السلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة "فرانسوا ديلاتري" والممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة "تاي اتسكي سيلاسي" –في كلمة خلال اللقاء بالإنابة عن الوفد الزائر- إن جميع الدول تقدر وتأمل أن تلعب الصين دورا أكبر في الشؤون الدولية.

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