Thief of Thieves مغامرات لص يسرق اللصوص

نشرت شركة Rival Games Ltd الإصدار التجريبي من لعبتة الأكشن والمغامرات الجديدة Thief of Thieves: Season One أو "لص اللصوص" الموسم الأول" وهو إصدار مجانى لمدة أسبوعين.

اللعبة مناسبة لمن هم فوق سن 16 عامًا، فهى تصنف كلعبة عنف قوي ومتاحة على أجهزة إكس بوكس ​​واحد، ومأخوذة عن سلسلة الكتب المصورة بنفس الاسم والتي كتبها "روبرت كيركمان"، وتدور حول "ريدموند" وهو لص محترف ومتمكن يقرر ترك عمله قبل محاولة ستكون أكبر سرقة له. ثم يبدأ مهنة جديدة من السرقة من اللصوص الآخرين، في محاولة للتعويض عن كل أخطائه السابقة، لكنه يجد نفسه هاربا من الناس على جانبي القانون. من اللصوص ومن رجال الشرطة.. ويعيش "ريموند" حياتين، حياته كلص وتعاونه فى عمله شابه هى "سيليا". وحياته الأخرى باسمه الحقيقي وهو "كونراد بولسون" ولديه زوجة وابن بالغ.

ويحتوي الموسم الأول على المجلدات الأربعة من سلسلة "روبرت كيركمان"، وفيه تقوم "سيليا" باصطحاب "ريموند" فى مهمة فاشلة إلى أوروبا، حيث ينضما إلى فريق جديد من المجرمين. وفى اللعبة يقوم اللاعب بالتعرف على فريقه ويختار منهجه، وعليه أن يكون حذرا، فقد يكون للخيارات نتائج جذرية.

تحتوى اللعبة على مرئيات مذهلة بأسلوب فريد يجمع بين الكوميديا ​​ثنائية الأبعاد المرسومة باليد والبيئات ثلاثية الأبعاد.