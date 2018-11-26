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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:28 م

Battlefield V أعظم نزاع للبشرية

أحمد الجهينى
dostor.org/2411815

لعبة باتلفيلد Battlefield أو "ساحة المعركة" عادت من جديد فى إصدار بعنوان Battlefield V وهو الإصدارة رقم 16 من سلسلة باتلفيلد. وتقع أحداثه مثل بقية الإصدارات في الحرب العالمية الثانية وبه الطور الشهير باتل رويال.

سلسلة Battlefield  سلسلة العاب قتالية من تطوير شركة EA وهى من نوع التصويب من منظور الشخص الأول. صدرت النسخة الأولى منها فى 2002 بعنوان "باتل فيلد 1942" صدر عام 2002. اللعبة من تطوير الشركة السويدية EA Digital Illusions CE وتعتمد اللعبة على الخرائط الكبيرة واللعب الجماعي والمركبات والمروحيات. ووصل عدد لاعبين باتلفيلد من عام 2002 إلى 2012 إلى أكثر من 50 مليون لاعب.

تركز Battlefield V بشكل واسع على الميزات القائمة على الحركات والميكانيكا وندرة الموارد وإزالة "الأفكار التجريدية" من ميكانيكا اللعبة لزيادة الواقعية. وهناك تركيز موسع على تخصيص اللاعبين من خلال نظام جديد، حيث سيتمكن اللاعبون من إنشاء شخصيات متعددة مع خيارات مختلفة للتجميل والأسلحة. ويتم اكتساب العناصر التجميلية والعملة المستخدمة في شراء منتجات أخرى من خلال إكمال الأهداف داخل اللعبة.

كما تتضمن اللعبة العديد من صيغ اللاعبين المتعددين الجديدة، بما في ذلك وضع الحملة "المتواصل" و "Firestorm" ، و"العمليات الكبرى". وهو توسيع لوضع "العمليات" في Battlefield 1 ، والذي يركز على المباريات التي تحدث عبر مراحل متعددة لمحاكاة حملة من الحرب. وفيه يكون لكل جولة أهداف محددة، وسيؤثر الأداء في كل مرحلة على المرحلة التالية. وتبلغ الألعاب ذروتها بـ "الموقف النهائي" حيث يستخدم اللاعبون فقط سلاحًا أساسيًا ذو ذخيرة محدودة.

أيضا تحتوي اللعبة على مجموعة من "قصص الحرب" للاعبين الفرديين على أساس جوانب الحرب العالمية الثانية. كما تتميز بوضعية تعاونية تسمى Combined Arms، حيث يمكن لأربعة لاعبين أن يقوموا ببعثات مع بعضهم البعض مع ميزات وأهداف ديناميكية بحيث لا يمكن لعب المهام بالطريقة نفسها في كل مرة.

ومن المقرر إطلاق الأسلحة المشتركة بعد إطلاق اللعبة. وسيتم بناء أسلوب Battle Royale حول "الركائز الأساسية للتدمير، ولعب الفريق، والمركبات".

لم يتم تطوير نمط اللعبة هذا الإصدار بواسطة الشركة المنتجة EA DICE ولكن تم الاستعانة بمصادر خارجية لألعاب Criterion للحصول على أكبر خريطة تم إنشاؤها فى السلسلة حتى الآن. ويمكن أن يصل عدد اللاعبين إلى 64 لاعباً، يقسمون إلى 16 فريق.

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