"سواريز" يغيب عن برشلونة أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أكد نادي برشلونة الإسباني إصابة مهاجم الفريق لويس سواريز في الركبة، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.



وأعلن برشلونة- في بيان على موقعه الرسمي اليوم الإثنين- غياب لويس سواريز لمدة أسبوعين بسبب معاناته من إصابة في الركبة اليمنى، بينما يغيب الهولندي ياسبر سيلسن لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



وأضاف البيان أن البرازيلي أرثر سوف يغيب عن مباراة أيندهوفن الهولندي بدوري الأبطال، بسبب معاناته من حمل زائد.



وأشار إلى أن الثلاثي ينضموا لكل من سيرجي روبيرتو الذي تعرض هو الأخر للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليسرى، ويحتاج للعلاج مدة ستتراوح بين 3 و4 أسابيع، بجانب رافينيا ألكالنتارا الذي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة ويحتاج للتدخل الجراحي.



ويستعد الفريق لمواجهة إيندهوفن بعد غد، الأربعاء، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب "فيليبس".