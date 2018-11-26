"الحركة الوطنية" يرحب بزيارة "بن سلمان" إلى مصر

رحب حزب "الحركة الوطنية المصرية"، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، بالزيارة التي يجريها الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، مشددًا على أنها تعكس عمق ومتانة العلاقات الشعبية ببن البلدين، وأن مصر والسعودية هما السند الداعم لقضايا المنطقة العربية.



وأشار رئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية" إلى أن المنطقة كلها تمر بتقلبات وأحداث جسام، تحتاج لتوحيد الرؤي والجهود من أجل الحفاظ على وحدة الصف العربي، بما يحمي مصالح الدول، ويحافظ على حقوقها وحدودها وسيادة أراضيها.