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اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:19 م

"أرامكو" السعودية توقّع مذكرات تفاهم بقيمة 27.5 مليار دولار

أرامكو
أرامكو
وكالات
dostor.org/2411799

وقّعت شركة "أرامكو" السعودية، 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات محلية وأجنبية، بقيمة 27.5 مليار دولار، حسبما أفاد رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، اليوم.

وأوضح الناصر، على هامش مؤتمر للطاقة في الظهران: "وقّعت "أرامكو" السعودية خلال منتدى "اكتفاء" الحالي عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال (نحو 27.5 مليار دولار) تشمل 31 تعاونًا تجاريًا".

ولم يقدّم الناصر تفاصيل إضافية حول هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وكانت الرياض أعلنت، في أكتوبر الماضي، خلال أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي استضافته، عن التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية في مجالات النقل والطاقة وغيرها، بقيمة قدّرتها بأكثر من 50 مليار دولار.

ومنتدى "اكتفاء" المنعقد في الظهران في شرق المملكة يهدف إلى "جذب أكثر من 1000 شركة، تضم مورّدي خدمات ومعدات قطاع الطاقة المحلي والدولي، والمصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة"، حسب بيان نشر اليوم عبر حساب "أرامكو" على تويتر.

وتحاول الرياض جذب هذه الشركات "لاستكشاف فرص الاستثمار المتوافرة مع أرامكو السعودية في مجالات التنقيب والكيميائيات والمرافق، والمواد غير المعدنية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني وغيرها"، وفقا للبيان ذاته.

وتنتج السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أكثر من عشرة ملايين برميل للنفط في اليوم، إلى جانب حوالى 12 مليار قدم مكعب من الغاز.

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