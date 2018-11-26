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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:17 م

النيابة تستمع لضحايا إلحاق العمالة بالخارج في السيدة زينب

النيابة تستمع لضحايا
نجلاء رفاعي
dostor.org/2411797

تستمع نيابة السيدة زينب، اليوم، إلى أقوال ضحايا مسئول بشركة إلحاق عمالة مصرية للخارج، نصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقوا بلاغًا من "ج. ع" وآخر، يفيد بتعرضهما للنصب والاحتيال من قبل مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "ح. ا"، 49 سنة، المدير المسئول بإحدى شركات العمالة المصرية بالخارج.

وتبين أن المتهم أعلن على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية، بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من استقطاب الشاكيين، وزعم لهما قدرته على تسفيرهما للعمل بالخارج.

وتمكن من الاستيلاء من الأول على مبلغ "45 ألف جنيه"، ومن الثاني على مبلغ 25 ألف جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.

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