إنعام سالوسة تكشف كواليس مسلسل "قيد عائلي"

أكدت الفنانة القديرة إنعام سالوسة أنها تواصل تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "قيد عائلي"، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، فى مقدمتهم ميرفت أمين ونضال الشافعي، بقيادة المخرج تامر حمزة، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى الفضائيات.



وأضافت، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المسلسل ينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية المليئة بالأحداث المثيرة، مشيرة إلى أنها وافقت على الدور خاصة أن السيناريو يتميز بحرفية شديدة على يد الكاتب محمد رجاء، الذى يناقش العديد من القضايا الهامة الموجودة على أرض الواقع، وكيفية معالجتها.



المسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة الـ45 حلقة، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، من خلال صراعات عديدة بين عائلتين حول الميراث والماديات والنسب.



"قيد عائلي" بطولة جماعية يضم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، منهم: صلاح عبدالله، عزت العلايلي، محمد رياض، نضال الشافعي، بوسي، نبيل الحلفاوي، ومحمد عز، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.