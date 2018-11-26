المبعوث الأممي لليمن يبحث مع السلطة ترتيبات عقد مفاوضات السلام

أكدت السلطة اليمنية، المعترف بها دوليا، لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في الرياض، اليوم الإثنين، التزامها بالمشاركة في مفاوضات سلام في السويد مطلع الشهر المقبل؛ بهدف العمل على إنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير.



ويلتقي "جريفيث" في الرياض مسئولي الحكومة اليمنية المقيمين في السعودية، بعد زيارة إلى صنعاء، الأسبوع الماضي، التقى خلالها مسئولين من المتمردين الحوثيين، كما تفقد الحديدة، المدينة الاستراتيجية التي شهدت تصعيدا كبيرا خلال الأسابيع الماضية.



وبدأ المبعوث الدولي لقاءاته في العاصمة السعودية باجتماع مع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".



وتناول اللقاء "سبل تعزيز فرص السلام، وترتيبات أي جولة قادمة، وموقف الشرعية الداعم لإجرائه"، واستعرضا "عددًا من القضايا والمواضيع الهامة المرتبطة بعقد الجولة القادمة، وتركيزها على جسور بناء الثقة"، حسب الوكالة.