عقد الدورة الـ21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ديسمبر المقبل

يعقد اجتماع الدورة 21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي يومي 9 إلى 10 ديسمبر المقبل بمقر مكتبة الإسكندرية، ويتضمن جدول الأعمال تلك الدورة العديد من الموضوعات منها مشروع الرؤية المقترحه لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافه في الدول العربية.



وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن المجلس سيناقش مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية، ومن المنتظر أن يقر المجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدا لعرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحه والثقافة في الدول العربية يوم 11 من ديسمبر المقبل لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بيروت يناير 2019 للموافقة عليها والعمل بمضمونها.



وأشارت "الظاهر" إلى أنه سيتم دعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك تنفيذا لقرار 2153 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 100بتاريخ 24-8-2017، والذي يتضمن دعوة المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم لفلسطين.