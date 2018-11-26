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سياسي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:05 م

برلمانى يقترح زيادة مرتبات ومعاشات الشرطة

برلمانى يقترح زيادة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2411686

تقدم النائب خالد عبدالجواد باقتراح برغبة، بشأن كادر خاص بضباط وأفراد الشرطة، مطالبًا بزيادة مرتباتهم ورفع معاشاتهم، لما يبذلونه من تضحيات، وتعرضهم للمخاطر بشكل مستمر.

وأوضح عبدالجواد أنه لا شك أن قوات الشرطة البواسل يتعرضون يوميًا لمخاطر جسيمة فى مقاومة الخارجين عن القانون والجماعات المتطرفة السوداء، والقبض عليهم وعزلهم عن المجتمع السلمى المتعايش بالحب والإخاء بعيدًا عن كل أشكال الجريمة، وهذا المقترح يعد خطة فى رد جزء من الجميل لهم.

وأشار النائب إلى أن قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ عندما ذكر فى مادته الأولى أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية ظلم ضباط وأفراد الشرطة فى تعاملهم مع المرتبات والمعاشات معاملة المدنيين، وهذا الأمر لم يوفر لهم الحياة الكريمة رغم أنهم مختلفون شكلًا وموضوعًا عن الموظف المدنى، فساعات عملهم أكبر وحياتهم مليئة بالمخاطر يوميًا والتزاماتهم الحياتية تجعلنا نهتم بهم ونضعهم فى مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وأهلهم من أعباء نفسية وعصبية.

وأضاف النائب أن معاش العقيد وحتى اللواء لا يتعدى ٢٥٠٠ جنيه بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم، وماذا لو لم يعمل عملًا آخر بعد المعاش، معلنًا تقدمه بهذا المقترح متمنيًا أن يخرج للنور فى أسرع وقت.

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