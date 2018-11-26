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سياسي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:05 م

البرلمان يوصى بضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية

البرلمان يوصى بضم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2411683

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم بضرورة ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن وهى المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة.

وأضاف: على أن يتم ذلك في ضوء آخر تصوير جوى للقوات المسلحة والذى أجرى يوم 2272017.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم لطلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة بالقرى والنجوع للأحوزة العمرانية.

واعترض النائب معتز محمود على عدم حضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية، والتخطيط لاجتماع اللجنة المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم ضم الكتل السكنية المتأخمة للكردونات والأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع، مشددًا على أنه لن يناقش طلب الإحاطة إلا في ظل تواجد الوزراء المعنيين، متسائلًا: هل وصلت استهانة الوزراء بمجلس النواب لهذا الحد؟! وانسحب من الاجتماع غاضبًا.

من جانبه، طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ المخططات التفصيلية بالمحافظات استنادا على المخططات الاستراتيجية لهيئة التخطيط العمرانى وبتذليل العقبات أمام المواطنين، وحصر معوقات تنفيذ المخطط الاستراتيجى ليتسنى للجنة وضع تشريعات لحل تلك المشكلة فى ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوى عام 2017.

وعقب عطية يونس، رئيس ادارة حماية الأراضي، أن الوزارة ملتزمة بتشريع ملزم بتجريم البناء على أراض زراعية وإزالة البناء مع تحمل المخالف تكلفة الهدم، موضحًا أن مجلس النواب هو صاحب التشريع، وفي حال سن المجلس لتشريع فمن الطبيعي أن تلتزم الوزارة به.

وأشار إلى أنه يحمل رد الوزارة، مكتوبا ورسميا وهو أن الوزارة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية المقامة على أرض زراعية وفقدوا صفاتها الزراعية.

وانتهى الاجتماع على أن يستكمل مناقشات مشروعات القانون غدًا.

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