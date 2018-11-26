انطلاق الدورة التدريبية لتنمية مهارات المرأة في القيادة بالأردن

انطلقت اليوم الإثنين، بالعاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة التدريبية التي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال عضو المجلس الأعلى للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "تنمية مهارات المرأة العربية في القيادة والتواصل" التي تستمر على مدار أربعة أيام من 26-29 نوفمبر 2018.



وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، أن هذه الدورة والتى تأتي في إطار برنامج التمكين السياسي المعتمد من قبل المنظمة منذ عدة سنوات، والذي كان له محطات عدة، وفي هذه المحطة نحاول التركيز على تدريب قيادات نسائية شابة ذوات خبرة أولية في المجال السياسي لتعزيز قدراتهن في هذا المجال الهام.



ونوهت المديرة العامة فى كلمتها بالدورة التدربيية إلى أن منظمة المرأة العربية تعمل على تعزيز شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية مع المؤسسات الرسمية ومع مؤسسات المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على حد سواء لكي تصبح بيتا للخبرة وجسرا للتعاون فيما بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية في خدمة قضايا المرأة.



ومن جانبها، تطرقت الدكتورة لانا مامكغ عضو المجلس التنفيذي للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، في الكلمة التي ألقتها بالدورة نيابة عن الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، إلى حاجة الأمة العربية لتضافر الجهود بين المرأة والرجل لتحقيق السلام المجتمعي وترسيخ الجهود مع صانعي القرار في الوطن العربي لاستثمار الطاقات والنهوض بعمليات الإبداع والإنتاج التي تخدم مصالح الشعوب. كما تنمت النجاح والتوفيق للدورة التدريبية التى تسعي إلى بناء القيادات النسائية في مواقع صنع القرار.



كما أعربت بشرى أبو شحوت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في كلمتها عن سعادتها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية في هذه الدورة التدريبية، مشيرة إلى أنه تم مؤخرًا بالأردن إطلاق وثيقة أولويات الحكومة للعامين القادمين والتي تقوم على ثلاثة محاور وهي دولة القانون، دولة الإنتاج، ودولة التكافل، وفي محور "دولة القانون" يوجد بند مخصص للمشاركة السياسية للمرأة.



يذكر أن الدورة التدريبية استهدفت القيادات النسائية الشابة المرشحة لتبوء مناصب قيادية بالدول العربية، ويتضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات من بينها: مفهوم القيادة وأهميتها وأنواعها، ومسألة القيادة والصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، ومفهوم التواصل وأهميته وتقنيات التواصل الحديثة، وتحديات التواصل السياسي في المجتمعات العربية.



وبلغ عدد المشاركات 22 مشاركة من الأردن، لبنان، تونس، مصر، فلسطين، المغرب، العراق.