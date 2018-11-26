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اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:00 م

ميناء دمياط يستقبل اليوم 6 سفن للحاويات والبضائع العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2411677

وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح بيان صادر عن هيئة الميناء، اليوم الاثنين، أن 789 شاحنة غادرت بحمولة إجمالية قدرها 46 ألفا و710 أطنان من البضائع العامة منها 89 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و718 طن قمح.

كما وصل إلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية قطارين لنقل الغلال والحبوب يحملان 2.482 طن من القمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 151 ألفا و339 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38 ألفا و560 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12 ألفا و135 طن يوريا، و300 طن ملح، و900 طن ملح معبأ، و7 آلاف و521 طن كسب صويا، و5 آلاف و475 طن فوسفات، وألف طن رمل، و900 طن أسمنت، و2010 أطنان نترات معبأ.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 241 حاوية "مكافئة"، وحركة الوارد 194 "مكافئة" في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 269 حاوية "مكافئة".

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و621 طن حديد، و1784 طن خشب، و10 آلاف و740 طن ذرة، و8 آلاف طن قمح، و2851 طن فول، و5 آلاف و400 طن كسب صويا.

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