"محامى شمال الدقهلية" محذرة من بيانات "المكاوى": غير معترف بها

أصدر مجلس نقابة محامين شمال الدقهلية بيانًا بشأن التأكيد أن المتحدث باسم مجلس النقابة هو شكري سالم، وكيل أول النقابة والقائم بأعمال النقابة والمختص بإدارة شئون النقابة والمختص ماليًا كتوقيع أول لنقابة محامين شمال الدقهلية.



وأكد البيان عدم مسئولية المجلس عن أي تصريحات أو قرارات أو بيانات أخرى تصدر باسمه لكونها صادرة من غير مختص بإصدارها، وذلك في إشارة إلى توقيع "محب مكاوي" على بيان وقفة 29 نوفمبر الجاري.



وأهاب المجلس بأعضاء الجمعية العمومية عدم الانسياق وراء دعوات شق صف المحامين وإضعاف قوة نقابة المحامين.

