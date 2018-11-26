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سياسي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:59 م

"مستقبل وطن" ينظم مسابقة لمواهب ذوى الاحتياجات الخاصة بالشرقية

مستقبل وطن ينظم مسابقة
محمد الشريف
dostor.org/2411670

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسابقة للمواهب الفنية والأدبية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، في محافظة الشرقية.

وقالت هند حازم، أمين عام ذوى الاحتياجات لحزب "مستقبل وطن" بالشرقية، إن سبب دعوتها للمسابقة جاء فى المقام الأول لتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ومحاولة جذبهم وظهور قدرتهم الفنية والأدبية والرياضية بين المجتمع.

وأضافت "هند": على الجميع أن يعرف ما عليه من واجبات تجاه الدولة، حتى يستطيع أن يُطالب بما له من حقوق، لذلك كانت الدعوة للتأكيد أن هناك مظلة حزبية قوية نجحت فى جمع الخبرات ودمجها مع كتلة شبابية ضخمة، ليخرج علينا حزب مستقبل وطن، بأفكاره وأهدافه، وبرنامجه ليخدم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ويسعى لدعمها سياسيا واجتماعيا حتى يحدث الدمج الذى نادى به أصحاب الإعاقة بأشكالها المختلفة، فى كثير من المحافل والندوات السياسية والاجتماعية، وكان آخرها مناقشة القوانين الخاصة بهذا الجانب تحت قبة البرلمان.

وكانت أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة عقدت مسابقة المواهب الفنية والأدبية والرياضية والمشغولات لذوي الاحتياجات الخاصة بالمراكز.

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