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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:56 م

هندوراس تدين عنف واشنطن بشأن المهاجرين وتطالب بتدخل أممي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان شوقي
dostor.org/2411667

أدانت الحكومة الهندوراسية، اليوم الإثنين، إجراءات واشنطن القمعية العنيفة لمنع تقدم المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندوراسية: "إن حكومة هندوراس تدعو دول العبور إلى احترام حقوق الإنسان للمهاجرين من أمريكا الوسطى، على أساس القانون الدولي، مع إعطاء الأولوية لمصالح الأطفال".

وأدان البيان، على وجه الخصوص، استخدام الرصاص المطاطي على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ضد المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين يحاولون دخول الأراضي الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام، بعد إغلاق معبر سان يسيدرو على الحدود مع المكسيك، يوم الأحد، فقد منع الجنود الأمريكيون حوالي 500 مهاجر أرادوا دخول البلاد بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبت حكومة تيجوسيجالبا، مرة أخرى، من الأمم المتحدة أن تصاحب "جهود" السلطات وتعزز "مساعدة وحماية المهاجرين" الذين، في الواقع، يفرون من الفقر، وعنف العصابات، وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم الأصلية.

من جانبه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بنشر الآلاف من الجنود على الحدود المكسيكية لمنع ما يسميه "غزو" مهاجرين من أمريكا الوسطى، بل وحتى السماح للجنود باستخدام القوة المميتة.

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