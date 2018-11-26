كازاخستان: حضور جميع المدعوين للجولة التالية من مباحثات أستانا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة فى مؤتمر أستانا حول سوريا سيحضرون أعمالها يومي 28 و29 نوفمبر الجارى، وأن المعارضة السورية ستمثلها 13 شخصية برئاسة "أحمد طعمة".



وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمنوف، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أوردته قناة "روسيا الإخبارية": "إن كل المشاركين الذين تم الإعلان عنهم أكدوا مشاركتهم، وبينهم ممثلو المعارضة السورية"، مضيفا: "سيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة، لكننا ما زلنا ننتظر المعلومات النهائية عن مستواه".



من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي للخارجية الكازاخستانية أيبيك سمادياروف: إن الدول الضامنة لعملية أستانا وهي: "إيران وروسيا وتركيا ووفدا الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وكذلك الأردن بصفة مراقب، أكدوا حتى اليوم مشاركتهم في المؤتمر، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة النرويجي غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص المعني بسوريا".



وأوضح أن الجلسة السادسة لفريق العمل الخاص بقضايا تحرير الرهائن والأسرى وتسليم جثامين القتلى لذويهم والبحث عن المفقودين، ستعقد بمشاركة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.