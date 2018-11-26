عضو مجلس نقابة المحامين يستقيل بسبب "عاشور"

نشر عبدالحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن جنوب الجيزة "6 أكتوبر"، خطاب استقالته من عضوية مجلس النقابة العامة، موجهًا ذلك لما أسماه أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لتقديمها وقتما تشاء.



ونسب الروبي الاستقالة، وفق ما قال، إلى انفراد النقيب بإدارة شئون النقابة، ضاربًا عددا من الأمثلة، مثل هدم المبنى الإداري، ونقل إدارات النقابة إلى النادي النهري بالمعادي، وعدم سداد أقساط الأراضي المخصصة للنقابة، وإصدار شروط لتجديد القيد بالمخالفة للقانون، والتسبب فى إهدار كرامة المحامين، وتوقيع برتوكولات جائرة عليهم فى الضرائب، وعدم عرض الميزانيات عليهم، وأخيرا توقيع عقد القرض على بناء 3 مستشفيات ومول تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.