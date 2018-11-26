موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن خلال 24 ساعة

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الاثنين، 5 سفن.



وذكرت الهيئة، فى بيان، أن ميناء شرق سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وخروج سفينتين، بينما تتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، وتتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.



من جانبها، تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

