تفاصيل الجلسة الافتتاحية للجنة القضاء على التمييز العنصري

حضر،اليوم، وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الجلسة الافتتاحية للجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها السابعة والتسعين بمقر المفوضية السامية بقصر ويلسون.



افتتح الجلسة رئيس اللجنة "أمير نور الدين" بحضور مدير مجلس حقوق الإنسان وقسم آليات المعاهدات "آدم عبد المولى" الذي ألقى خطابه حول رؤية المفوضة السامية في تولي اهتمام المجلس وآلياته حول جرائم الإبادة الجماعية التي تنشأ نتيجة لخطاب الكراهية.



وأوصى بمراجعة مخرجات اجتماعات رؤساء لجان المعاهدات بنيويورك في مايو 2018.



جدير بالذكر أن اللجنة ستراجع ضمن فعاليات الدورة تقارير ستة دول هى "قطر- العراق- هندوراس- ألبانيا- النرويج والجمهورية الكورية"، وتتألف اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.



وتصدر اللجنة في نهاية الدورة ملاحظاتها الختامية لكل دولة، وهي تقييم مستقل لامتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدة، والتي تأخذ في اعتبارها تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية في إصدار تقييمها المستقل.



وتشارك مؤسسة "ماعت" بتقريرين للجنة حول مراجعة قطر والعراق، وتراجع دولة قطر تقريرها غدا الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة بحضور وفد الدولة.





