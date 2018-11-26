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اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:49 م

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 3.8 مليار جنيه جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2411652

واصلت مؤشرات البورصة هبوطها الواضح لليوم الثانى على التوالى، متأثرة باستمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 741.5 مليار جنيه، نتيجة استمرار هبوط الأسهم القيادية، وذات الأوزان النسبية العالية بمؤشر البورصة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 79. 0%، بما يعادل 104.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 13049 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 15. 0%، بما يعادل 1.02 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 680 نقطة، الأمر الذى دفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" نحو الهبوط بنسبة 26. 0%، بما يعادل 4.41 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 1697 نقطة، وسط تراجع فى قيم وأحجام التعاملات التى لم تتخط قيمتها مستوى 797.7 مليون جنيه، بتداول نحو 150.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22.4 ألف صفقة بيع وشراء.

وأكد حسنى سيد، خبير أسواق المال، تراجع حدة الهبوط لدى معاملات اليوم مقارنة بأمس، نتيجة توصل البنوك إلى اتفاق مع وزارة المالية حول التعديلات الضريبية فيما يتعلق بأذون الخزانة والسندات، وهو الأمر الذى دفع أسهم قطاع البنوك إلى التماسك بعض الشىء نهاية التعاملات، متوقعًَا ارتدادة تصاعدية للبورصة خلال تعاملات الغد، مع زوال المخاوف من تأثر ربحية البنوك أو نتائج أعمالها بالقرارات الجديدة.

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