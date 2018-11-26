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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:46 م

هشام عرفات: 5 تحالفات عالمية تنفذ نظام النقل الذكى

هشام عرفات: 5 تحالفات
علا غزال
dostor.org/2411648

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يجرى حاليا التجهيز لتطبيق نظام النقل الذكى على الطرق لمراقبتها وإحكام السيطرة عليها، لافتا إلى أن هناك 5 تحالفات عالمية لتنفيذ هذا النظام، موضحا أن هذا النظام له دور مهم في التصدى للحوادث التي تقع على الطرق.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، أنه سيتم اختيار التحالف المنفذ لهذا النظام بداية 2019، مشيرا إلى أن الطفرة التى حدثت فى قطاع الطرق أدت إلى خفض حوادث الطرق بنسبة 27%.

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