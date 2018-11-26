"المالية" تحدد 10 محظورات في الموازنة الجديدة

أكدت وزارة المالية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة 20192020، حظر تعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، ومراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين المعاقين.



وحظر إجراء أي تعاقدات جديدة إلا في حالات الضرورة، فإنه يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، واستمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، كما يتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إدراج كافة ما يتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات مقابل حضور جلسات وأي مزايا مالية أخرى على بند "3 نوع 25 مكافآت مستشارين" بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.



كما يخصم بكل ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون كمكافأة مقطوعة تعادل الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه بالجهة والمعاش على بند "2 نوع" 6 أساتذة متفرغين كما يخصم بكافة ما يتقاضاه مساعدو ومعاونو الوزراء من مكافآت وحوافز وجهود غير عادية وغيرها على بند 2 نوع 8 مكافآت.



أما بالنسبة لشراء السلع والخدمات، فقد شددت المالية على عدم الإخلال بجوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية اغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها، ومراعاة ضرورة تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية والمكونات الخاصة للصناعات الوطنية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر تلك الاحتياجات في المخازن.



وذلك مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء والمياه، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة في هذا الترشيد مع الاهتمام بالصيانة وتخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، وحظر زيادة الاعتمادات المقدرة لهذا الغرض وحظر تركيب أي تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي.



وقالت إنه على الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء.



و شددت المالية على أنه يتعين أن تراعي الجهات عند وضع تقديرات المقابل النقدي بالمناطق النائية قصر رد قيمة تذاكر السفر شاملة الإضافات على حالات السفر الفعلي أو المأموريات المصلحية فقط دون انصرافها إلى جميع حالات المقابل النقدي، مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية، مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، كما ينبغي على الجهات المختلفة الحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقع ميزان المدفوعات.



كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة بالخارج إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري، وينبغي على الجهات مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أولا قبل شراء أي مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به ويحظر إدراج أي اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوفر بمخازنها احتياجاتها مع ميكنة المخزون السلعي على مستوى كافة الوحدات الإدارية وتدويره بين تلك الجهات.



أما بالنسبة للفوائد على الديون فشددت المالية على ضرورة مراعاة أسعار الفائدة المستحقة على القروض ومراعاة القروض الأجنبية المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة، وتعتبر قروضا محلية ومن ثم ينبغي إبراز ما يستحق للخزانة العامة طرف الجهات من الفوائد.

