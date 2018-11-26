"ماركا": رونالدو ومبابي وجريزمان مرشحون لجائزة "جلوب سوكر"

أعلن توماسو بيندوني، الرئيس التنفيذي لجوائز "جلوب سوكر" التي تمنح للمتميزين في مجال كرة القدم، اليوم الاثنين، ترشيح كل من كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي لجائزة أفضل لاعب، والتي من المقرر تسليمها في 3 يناير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال بيندوني، في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: "إن الذكرى السنوية العاشرة لجوائز جلوب سوكر تعد علامة فارقة ذات خصوصية، ويسرنا تقديم رونالدو ومبابي وجريزمان ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب".



ونال رونالدو، الفائز بدورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، الجائزة من قِبل 4 مرات، وكان ضمن الترشيحات في 8 مناسبات، وسيسعى لحصدها للعام الثالث على التوالى، غير أنه سينافس جريزمان ومبابى المتوجين مع منتخب فرنسا بكأس العالم.



يذكر أن "ماركا" أحد رعاة جوائز "جلوب سوكر"، بالاشتراك مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي 13 الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.