ضبط 20 هاربًا من تنفيذ 293 حكمًا قضائيًا

كثفت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، جهودها لضبط كافة الهاربين من تنفيذ الأحكام، خاصة وشيكة السقوط منها.



وتمكنت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، من ضبط 20 هاربا من التنفيذ عليهم في 293 حكما قضائيا متنوعا.



ضمت تلك الأحكام (8) أحكام جنائية، (257) حكم حبس جزئي، و(28) حكم حبس مستأنف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.