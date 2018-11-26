نص رسالة السيد البدوى للوفديين بعد تحويله للتحقيق

أرسل الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، رسالة إلى عدد من أعضاء حزب الوفد، وذلك بعد قرار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الحالى بإحالته إلى التحقيق للجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا للحزب، مؤكدًا خلالها أنه يفضل التزام الصمت كعادة رؤساء حزب الوفد، ومؤكدًا أن الأيام القادمة تتطلب ممن يشغل منصب رئيس الوفد أن يحتكم إلى صوت العقل وأن ينصت لرأي ورؤية المخلصين من رجال الوفد.



وجاء نص رسالة البدوى للأعضاء كما يلى:



الزميلات والزملاء.. أبنائي وبناتي.. أبناء العائلة الوفدية:

السلام عليكم ورحمة الله:

بداية ورغم أني متمكن إلي حد كبير من ناصية اللغة العربية.. إلا أنني لم أجد من عبارات اللغة أو كلماتها ما أعبر به عن امتناني وشكري وعرفاني بأفضال مشاعركم المخلصة وجميل محبتكم الصافية لي، والتي إن دلت علي شىء فإنما تدل علي أصالة ونبل وأخلاق أبناء العائلة الوفدية التي أشرف بالانتماء إليها.. وأعترف لكم أنه رغم أن الله قد أنعم علىّ بنعم كثيرة ربما لم ينعم علي أحد بمثلها، إلا أن النعمة الكبري التي حظيت بها من فضل الله وكرمه، والتي لا يمكن لأموال الدنيا وكنوزها أن تشتريها، هي نعمة محبتكم لي والتي طوقتم بها عنقي، فكانت تاجا علي رأسي ووساما على صدري أفتخر وأعتز به ما حييت.



الزميلات والزملاء:

أقدر تمامًا غضبتكم وانفعالكم من الإساءات التي صدرت ممن يشغل منصب رئيس حزب الوفد، والتي أساء فيها إلى نفسه قبل أن يسىء إلى غيره.. وأساء إلى المنصب الجليل الذي سبقه إليه رؤساء حكماء يؤمنون بحرية الاختلاف دون تجريح أو تشهير أو ادعاءات باطلة.. ولكن يجب على أبناء العائلة الوفدية والذين تربوا علي مبادئ وثوابت وقيم وطنية وأخلاقية أن يكبحوا جماح غضبهم، وأن يسيطروا على انفعالاتهم، وأن تكون ردودهم وخطابهم في إطار قيم الاختلاف السياسي وفي إطار اللائحة وما تتيحه من آليات ديمقراطية للتعبير والتغيير، إن لزم الأمر، دون تجريح أو إساءة.. تلك هي السياسة التي نؤمن بها والتي يؤمن بها الأنقياء أبناء العائلة الوفدية البررة.. السياسة التي أعتبرها من أشرف الرسالات بعد النبوة إذا ما مورست بتجرد وإخلاص وصدق ابتغاء صالح الأمة وحماية مصالح أبنائها.. تلك هى السياسة التي تربينا عليها ومارسناها، أما أن يكون المنصب وسيلة للتربح أو الاسترزاق، أو أن يكون وسيلة لهدف شخصين فهذا أمر غريب على الوفد والوفديين ونهايته محسومة ومحتومة.



لقد طالبني العديد من الزملاء أن أخرج عن صمتي، وأن أتحدث عما شهده ويشهده الوفد، ولكن يجب أن تعلموا جميعًا أن صمتي هو احترام للوفد وللوفديين، وللقيم الوفدية التي توارثناها عن زعمائنا العظام، فمن غير المقبول أن أخرج للإعلام وأتحدث بما يسىء لأي وفدي مهما بلغت سوءاته وانحطاطه، لأن الكيان الوفدي هو الذي سيدفع الثمن، فالرأي العام يرى الوفد ويحكم عليه من سلوكيات أعضائه دون النظر عما نعلمه نحن عن هؤلاء الأعضاء من أصحاب الهوى والمصلحة.. واحترامًا لذاتي ولكم سوف أحتفظ لنفسي بما لو علمتموه لازددتم غضبًا علي غضبكم، ونحن في مرحلة عصيبة تتطلب منا الهدوء والحكمة وحسن التفكير والتدبير.



وختامًا أناشدكم أن نرتفع جميعا فوق صغائر الصغار، وأن نسمو بأخلاقنا فوق دنوِ أخلاقهم، وأؤكد لكم أن الحق سوف ينتصر، فلا يمكن لكائن من كان، ولن تتمكن حفنة من أصحاب المصالح، أن تختطف بيت الأمة القوي المنيع بأبنائه المخلصين الذين خاضوا ثورتين وأسقطوا نظامين وكانوا دائمًا في مقدمة الصفوف.. إن الأيام القادمة تتطلب ممن يشغل منصب رئيس الوفد أن يحتكم إلى صوت العقل وأن ينصت لرأي ورؤية المخلصين من رجال الوفد، فالوفديون أشداء في الحق، ولن يسمحوا باختطاف الوفد من مجموعة من أصحاب الهوى والمصالح.. تلك نصيحتي وسوف ننتظر وإن غدا لناظره بإذن الله لقريب.