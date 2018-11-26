برلماني ينتقد عدم اهتمام الحكومة بكوبري صفظ اللبن

انتقد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدم اهتمام الحكومة بكوبري صفط اللبن الذي يهدر حياة المواطنين دون رحمة.



وقال إسماعيل، خلال الجسة العامة اليوم الاثنين بحضور عدد من الوزراء، إن كوبري صفط اللبن حدثت عليه كوارث وحوداث، قائلا: أرجو أن ينتبه وزير التنمية المحلية لحديثي، لأن محور صفط اللبن منذ 5 أيام تسبب في وفاة اثنين بعد وقوع سيارة عليهما، وأمس توفى اثنان نتيجة وقوع موتوسيكل.



وأوضح قائلا: "كل يوم عندنا حوادث بمحور صفط اللبن لدرجة إن الأهالي أطلقوا عليه محور الموت، ولذلك نطالب بإغلاق الكوبري لحين الانتهاء من إصلاحاته لأن روح الإنسان أغلى، ولابد أن نتحرك لأن 9 هناك ملايين في هذه المنطقة يعانون، كما نطالب بوجود إرشادات ورادار وإصلاح الكوبري".