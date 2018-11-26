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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:51 م

الدوري المصري - بث مباشر مباراة الزمالك والجونة على أون سبورت HD رابط سريع بث مباشر مباراة الزمالك والجونة

الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
الدستور الرياضي
dostor.org/2411543

الدوري المصري - بث مباشر مباراة الزمالك والجونة على أون سبورت HD رابط سريع بث مباشر مباراة الزمالك والجونة  تذاع اليوم مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى المصري الممتاز؛ نقدم لكم بث مباشر مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، تابعو ماتش الزمالك والجونة اليوم عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة

ويلتقي فريق الزمالك والجونة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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بث مباشر مباراة الزمالك والجونة

ويدخل الزمالك مباراة اليوم متصدراً لترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، حصل عليها بعد فوزة في 9مباريات وهزيمته في مباراة واحدة بينما حسم التعادل مباريتين للفارس الأبيض.
 
وسجل الزمالك منذ بداية انطلاق الدوري 26 هدف، بينما سكنت شباكه 10 أهداف فقط.

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم 

بينما يدخل فريق الجونة مباراة اليوم أمام الزمالك، محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، وذلك بعد فوزه في 3 مباريات وهزيمته في 4، بينما حسم التعادل 7 لقاءات للفريق الساحلي.

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وسجل الجونة منذ انطلاق الدوري المصري وحتى الأن15 هدف، بينما هز شباكة 20 هدف.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم 

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديرة الفني السويسري " كريستيان جروس"، خلال مباراة اليوم لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز ومواصلة انتصاراته للحصول على بطولة الدوري.
 
فيما يحاول الفريق الساحلي بقيادة " هشام زكريا" لتحسن موضع الفريق بعد فشلة في تحقيق الانتصار في مبارياته السبع الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك والجونة، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءاً بتوقيت ابو ظبي.

تشكيلة الزمالك والجونة في مباراة اليوم 

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تشكيلة الزمالك لمباراة اليوم 

وكشف المدير الفني السويسري لنادي الزمالك " كريستيان جروس"، عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:
 
حراسة المرمى :محمود جنش
 
 الدفاع: أحمد قتوح – محمود حمدى الونش – محمد عبد الغنى – حمدى النقاز
 
 الوسط: معروف بيوسف – محمود عبد العزيز زيزو – محمد إبراهيم – محمود كهربا – عبد الله جمعة.
 
 الهجوم: كاسونجو

 
بينما يغيب عن تشكيلة الزمالك لمباراة اليوم كل من حمود حمدى، محمد عبد الغنى؛ بينما يعود فرجانى ساسى وحمدى النقاز و كاسونجو كابونجو للمشاركة مع الفريق الأبيض.

تشكيلة الجونة لمباراة اليوم 

وكشف المدير الفني لنادي الجونة " هشام زكريا"، عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:
 
حراسة المرمى:هيثم محمد ؛ بالإضافة إلى أحمد سعيد أوكا ولؤى وائل وأحمد على وجوناتا "جوزيف انجويم" وأحمد شناوى ومصطفى جابر وأحمد مجدى ومحمد نادى وأحمد عيد عبد الملك وصلاح خطاب.
 
كما يشهد الفريق غياب أحمد عيد عبدالملك لتعرضه للإصابة في الغضروف.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساءاً، على قنوات، أون سبورت الفضائية والنيل للرياضة؛ كما يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر من خلال عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:

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