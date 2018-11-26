فلسطين: جرائم الاحتلال تستدعي تدخل "الجنائية الدولية"

أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمها المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ومؤكده على أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية.



وتخريب الممتلكات والتعرض للمواطنين ومزروعاتهم تحت حراسة سلطات الاحتلال وبحمايتها على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، يظهر حقيقة الإرهاب اليهودي الذى نشر الرعب والتخريب في المناطق المحيطة بها، وهو ما يظهر جليا في الواقع القائم حول بؤر استيطانية، مثل بؤرة (يتسهار) شمال الضفة الغربية، وبؤرة (عدي عد) في وسطها، والبؤرة الاستيطانية (افيجيل) جنوب الضفة الغربية في منطقة الخليل.



وأشارت لاقدام مجموعة من المستوطنين من بؤرة (عدي عد) على التسلل إلى قرية المغير وقامت عناصرها الارهابية باعطاب اطارات عدد من السيارات وكتابة شعارات معاديه تحريضية وعنصرية ضد الفلسطينيين على جدران المنازل ومركبات المواطنين، وقبل ذلك بأيام شهدت ترمسعيا القريبة من المغير هي الاخرى اعتداءات للمستوطنين، وتم تخريب واقتلاع اكثر من 80 شجرة زيتون.



ولفتت لتأكيد المنظمات اليسارية الإسرائيلية لحقيقة هذه الاعتداءات بتقاريرها، مؤكده على تلك الاعتداءات هي جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على تشغيل ماكينة الاستيطان لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، تعمل ضمن توزيع للأدوار بين الوزارات والهيئات الرسمية السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال الاسرائيلى وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية وبشكل خاص في المناطق (ج) عبر اقامة بؤر استيطانية على اراضي البلدات المجاورة، ومن ثم منع أصحاب الأراضي القريبة الاقتراب منها واستصلاحها وفرض امر واقع عبر الترهيب بقوة الاحتلال، تمهيدا لربط البؤرة الاستيطانبة مع اقرب مستوطنة،أولانشاء بؤر استيطانية جديدة، بما يؤدي الى خلق تجمعات استيطانية ضخمه تلتهم مساحات واسعة من الارض الفلسطينية، كما يحدث حاليا في اراضي قرية جالود في محافظة نابلس.



وحذرت من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات على الاوضاع برمتها، وتحمل في ذات الوقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعتداءات.



ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على متابعتها لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية المختصة، خاصة المحكمة الجنائية الدولية لفضح الاحتلال وجرائمه، وصولا إلى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعناصر المستوطنين الإرهابية.