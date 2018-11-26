المحرصاوى: النظام التعليمى يسير بمنهجية تؤسس الطلاب دينيًا وعلميًا

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، أن النظام التعليمى يسير بمنهجية واضحة تراعى التيسير على الطلاب ودعمهم علميًا بما يؤهلهم لتخريج نموذج أزهرى متميز ونافع لوطنه ومجتمعه.



وقال خلال لقائه وفدًا إندونيسيًا ضم المستشار الثقافى لسفارة إندونيسيا ورئيس جامعة شريف هداية الإسلامية ونائبه والوفد المرافق له، لبحث التعاون العلمى مع جامعة الأزهر فى مختلف التخصصات، إن إندونيسيا من الدول التي يعتز بها الأزهر وبطلابها، مؤكدًا استمرار التعاون سواء على مستوى التحاق الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بالأزهر، أو من خلال التعاون والتبادل العلمى مع الجامعات المختلفة فى إندونيسيا.



وأعرب الوفد عن بالغ اعتزازه وامتنانه للأزهر الشريف، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدين أن الأزهر بجميع مؤسساته هو بيت للجميع، وهو المصدر الذى يثق فيه العالم كله والذى خرج كبار العلماء على مر التاريخ وله دور عظيم فى نشر صحيح الدين بمنهج وسطى بعيدًا عن التشدد والغلو.