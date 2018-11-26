اليمن وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى الفريق الركن عبدالله سالم النخعى، اليوم الإثنين، مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد مات ستوارس تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون الأمنى والعسكرى وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلي في هذا المجال.



وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات، ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمنى.



وأكد النخعي حرص اليمن على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق، والاستفادة من خبرات الأصدقاء في رفع قدرات منسوبى وزارة الدفاع بما يضاعف من نجاحاتها فى استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.



من جانبه، أشار الملحق العسكرى البريطانى إلى مستوى العلاقات بين البلدين، واستعدادهما لتعزيز العلاقات ورفع نسبة الدعم الأمني والعسكرى، منوهًا بالخطوات التى اتخذت في هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين.