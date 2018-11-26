الهند تحيي الذكرى العاشرة لهجمات مومباي

أحيت الهند، اليوم الإثنين، الذكرى السنوية العاشرة لهجمات مومباي، التي أوقعت 166 قتيلا ومئات الجرحى بمراسم في مدينة تحوّلت في 2008 إلى ساحة معركة، جراء سلسلة أعمال عنف أدت إلى تأزم كبير في العلاقات مع باكستان.



وشهدت المدينة، في 26 نوفمبر 2008، موجة أعمال عنف، حين شنّ مسلحون إسلاميون هجمات في العاصمة المالية للهند استمرت ثلاثة أيام.



وفي مراسم مهيبة، أحيت شرطة مومباي ذكرى أكثر من عشرة من عناصرها، سقطوا في مواجهة منفّذي الهجمات.



ووضع أهالي الضحايا ومسئولون محليون الزهور عند نصب تذكاري للشرطة ونثروا بتلات الورد.



وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "إن الأمة تنحني بامتنان أمام قوات الشرطة والأمن الذين قاتلوا بشجاعة الإرهابيين خلال هجمات بومباي"، التي وصفها بـ"المروّعة".