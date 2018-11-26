روسيا: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ سيهدد الأمن العالمى

اعتبرت روسيا أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى سيثير مخاطر تهدد الأمن العالمي، وأكدت تمسكها بالاتفاق، داعية واشنطن للحفاظ عليه.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف- في مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين- "إن العالم بدأ يفهم تهور نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ، لافتا إلى أن الإعلان عن هذا القرار الذي صدم المجتمع الدولي يثير مخاطر تهدد الأمن العالمي".



وشدد على أن روسيا تحافظ على تمسكها الكامل بالمعاهدة باعتبارها عنصرا مهما في هيكلة الأمن الأوراسي، نظرا لكل العوامل التي تؤثر على الأمن والاستقرار الاستراتيجي، مضيفا: "ندعو إلى الحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الالتزام الصارم به من قبل الجانب الأمريكي".



وأكد "ريابكوف" أن روسيا ترفض كل الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك هذا الاتفاق، وتعتبر الأسلوب القطعي الذي يجري الإعلان عنه به غير مقبول على الإطلاق.



وتابع: "الولايات المتحدة تستخدم مناورتها التقليدية من خلال توجيه اتهامات مفبركة تحمل طابعا غير مادي، وهي بعيدة عن الحقائق، مشيرا إلى أن روسيا لا تطور أي صواريخ تتناقض مع الالتزامات التي تحملتها في إطار الاتفاقات المبرمة"، كما شدد على أن موسكو ستحافظ على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في حالة التزام واشنطن بها.



واستطرد ريابكوف: "إننا نعمل على الحفاظ على معاهدة القوى النووي إذا التزم الجانب الأمريكي بشدة بتلك المعاهدة، وفي هذا الصدد، نحن مستعدون للتأكيد مرة أخرى أننا نرفض أي تكهنات تفيد أننا انتهكنا تلك المعاهدة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد رد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى مع روسيا، بالتأكيد على أن موسكو سترد على هذا الإجراء بما يناسبه.



يذكر أن ترامب سبق وأفاد بأن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وأن أمريكا ستواصل، على حد قوله، زيادة قدرتها النووية، وبعد ذلك ستكون واشنطن مستعدة لإيقاف هذه العملية والشروع في خفض هذه الأسلحة، موضحا أن الرسالة موجهة في المقام الأول إلى الصين وروسيا.