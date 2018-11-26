القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
عالم
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:43 م

تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن "سفن آزوف"

تبادل الاتهامات بين
أ ش أ
dostor.org/2411529

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصرفات أوكرانيا في مضيق كيرتش بـ"الاستفزاز الواضح"، وأن كييف تنتهك الأحكام الأساسية للقانون الدولي.

وأكد لافروف - فى مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - أن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش شكلت خطرا كبيرا على حركة الملاحة، وخطرا على حركة السفن في هذه المياه".

وطالب "لافروف" بما صفه بالرعاة الغربيين لأوكرانيا "كبح جماح" من يحاولون كسب نقاط سياسية في الانتخابات المزمعة أو أي أحداث أخرى في أوكرانيا على حساب الهستيريا العسكرية".

من جانبها، قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، إن هيئة التحقيق الروسية تستجوب البحارة العسكريين الأوكرانيين المحتجزين لانتهاكهم الحدود الروسية في مضيق كيرتش.

ووفقا لروسيا، فقد احتجز خفر السواحل الروسي أمس الأحد 3 سفن حربية أوكرانية انتهكت الحدود البحرية الروسية قرب مضيق كيرتش الواقع شرق شبه جزيرة القرم، والرابط بين البحرين الأسود وآزوف.

وفي السياق ذاته، طالب الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، السلطات الروسية بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين على الفور والإفراج عن السفن المحتجزة، ودعا الرئيس الأوكراني إلى خفض التصعيد في الأزمة الجارية حول شبه جزيرة القرم.

وكانت البحرية الأوكرانية قد أعلنت - في وقت سابق - إصابة 6 أشخاص بعدما فتح حرس السواحل الروسي النار على 3 سفن أوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش.

وفى إطار ردود الفعل الدولية حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، من التطورات بين موسكو وكييف ووصفها بأنه منذرة بالخطر، ودعا الطرفين الروسي والأوكراني إلى عدم تصعيد الصراع القائم بينهما.

وأضاف ماس - في تدوينه كتبها على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "أن تطورات الوضع في أوكرانيا تبعث القلق".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ حوالي 13 ساعة

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ يومين

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 3 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ 3 أيام

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ 4 أيام

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 25 درجة

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

مقرر "القومى للسكان" للبرلمان: إنجاب 2.5 مليون طفل فى السنة بمصر

مستقر حتى الخميس.. المتحدث باسم الأرصاد يوضح حالة الطقس

ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

تفاصيل القبض على الرجل الثانى فى تنظيم "داعش"

تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

تفاصيل القبض على الرجل الثانى فى تنظيم "داعش"

تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

بعد فتاوى «الهلالي» و«صالح» .. جامعة الأزهر تتبرأ من المخالفين للنصوص .. و«زارع» الميراث سيكون نهايتها

6 معلومات عن خطر لعبة «PUBG» علي أبناءك .. تعرف عليها

«رحلة البحث عن بروتون» مسابقة علمية بـ«علوم القاهرة»

«الشباب ومخاطرة الإدمان» ندوة بـ«علم نفس حلوان»

بالصور.. انطلاق حملة الـ «16 يومًا» من داخل جامعة «عين شمس»

الأمصار

انفجار سيارة في العاصمة الصومالية مقديشو

الجامعة العربية تنظم احتفالية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

هازارد يتوقع فوز سان جيرمان على ليفربول ويشيد بمحمد صلاح

وفد فتح يغادر القاهرة بعد مباحثات ملف المصالحة الفلسطينية

مقتل 92 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لـ"داعش"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

لماذا يغادر هارى وميجان القصر الملكى؟

فرقة "كنعان" تحيي حفل ختام الملتقى العربي بالمعادي غدًا

نفوق 140 حوتًا على شواطئ جزيرة "ستيوارت" النيوزيلندية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎