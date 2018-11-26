تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن "سفن آزوف"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصرفات أوكرانيا في مضيق كيرتش بـ"الاستفزاز الواضح"، وأن كييف تنتهك الأحكام الأساسية للقانون الدولي.



وأكد لافروف - فى مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - أن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش شكلت خطرا كبيرا على حركة الملاحة، وخطرا على حركة السفن في هذه المياه".



وطالب "لافروف" بما صفه بالرعاة الغربيين لأوكرانيا "كبح جماح" من يحاولون كسب نقاط سياسية في الانتخابات المزمعة أو أي أحداث أخرى في أوكرانيا على حساب الهستيريا العسكرية".



من جانبها، قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، إن هيئة التحقيق الروسية تستجوب البحارة العسكريين الأوكرانيين المحتجزين لانتهاكهم الحدود الروسية في مضيق كيرتش.



ووفقا لروسيا، فقد احتجز خفر السواحل الروسي أمس الأحد 3 سفن حربية أوكرانية انتهكت الحدود البحرية الروسية قرب مضيق كيرتش الواقع شرق شبه جزيرة القرم، والرابط بين البحرين الأسود وآزوف.



وفي السياق ذاته، طالب الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، السلطات الروسية بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين على الفور والإفراج عن السفن المحتجزة، ودعا الرئيس الأوكراني إلى خفض التصعيد في الأزمة الجارية حول شبه جزيرة القرم.



وكانت البحرية الأوكرانية قد أعلنت - في وقت سابق - إصابة 6 أشخاص بعدما فتح حرس السواحل الروسي النار على 3 سفن أوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش.



وفى إطار ردود الفعل الدولية حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، من التطورات بين موسكو وكييف ووصفها بأنه منذرة بالخطر، ودعا الطرفين الروسي والأوكراني إلى عدم تصعيد الصراع القائم بينهما.



وأضاف ماس - في تدوينه كتبها على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "أن تطورات الوضع في أوكرانيا تبعث القلق".