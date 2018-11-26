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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:42 م

بالصور.. مسرح الساقية للعرائس يقدم "متحف الشوكولاتة"

بالصور.. مسرح الساقية
أمير محمد خالد
dostor.org/2411526

استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوى زوارها والرحلات المدرسية فى تمام التاسعة صباحًا، فى إطار فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الشوكولاتة، فى دورته السادسة عشرة، والذى سمى هذا العام "متحف الشوكولاتة" نسبة إلى العرض المسرحى الجديد المقدم من مسرح الساقية للعرائس لزوار مهرجان الشوكولاتة هذا العام.

بدأت فعاليات اليوم بعرض مسرحية "متحف الشوكولاتة" التى أعدها فريق مسرح الساقية للعرائس لجمهورهم، ودارت فكرتها عن رحلة مدرسية للطلاب، وعلى رأسهم الطالب "شوكو"، ثم قام الطلاب بجولة فى أرجاء المتحف واستمتعوا بتماثيل من الشوكولاتة لبعض الحيوانات، وبسببها فكر الطالب شوكو أن يذهب إلى مصنع التماثيل متسللًا ليصنع تمثالًا له من الشوكولاتة وينال إعجاب الجميع.

وعلى جانب آخر، قام الطلاب بجولة إلى غرفة العظماء التى تشمل تماثيل لكل من (أينشتاين وابن سينا ونجيب محفوظ)، وتوالى العرض حتى وصل لنهايته، وهى تصميم إدارة المعرض تمثالًا لأستاذ مخلص الذى قام بنجدة الطالب شوكو من المصنع، كما تضمنت عاليات اليوم عرضًا مميزًا من عروض السيرك والأكروبات استمتع بها الطلاب وتفاعلوا معها، وبعد نهاية العرض انتقل الطلاب إلى قاعة النهر حتى يصمموا شخصية شوكو داخل إطار ورشة عمل فنية على أيدى متخصصين ومدربين على التصميم والتشكيل بالصلصال، بالإضافة إلى جولة ممتعة فى سوق الشوكولاتة بحديقة الساقية، ومن المقرر استمرار فاعليات المهرجان حتى 1 ديسمبر المقبل.

بالصور.. مسرح الساقية للعرائس يقدم "متحف الشوكولاتة"
بالصور.. مسرح الساقية للعرائس يقدم "متحف الشوكولاتة"
بالصور.. مسرح الساقية للعرائس يقدم "متحف الشوكولاتة"
بالصور.. مسرح الساقية للعرائس يقدم "متحف الشوكولاتة"
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