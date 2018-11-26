"إبراهيم": انتهينا من توثيق التوكيلات للطعن على نتيجة انتخابات الوفد

قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا السابق وأحد المرشحين المتظلمين علي نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القيادات الوفدية المتظلمة علي نتيجة الانتخابات انتهت من عمل التوكيلات وقامت بتوثيقها في الشهر العقاري، من أجل التقدم بطعن علي نتيجة انتخابات الهيئة العليا الأسبوع الجاري.



وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الهيئة العليا للحزب والتي لم ينته عملها حتي شهر مايو 2019 حسب تعبيرهم، في حالة انعقاد دائم لبحث ما يستجد من أعمال وقرارات من الحزب، لافتًا إلى أنهم سيجتمعون يوم الأربعاء المقبل من أجل بحث القرارات الأخيرة.